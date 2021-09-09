Politika

Mela Bahtiyar’dan 140’ıncı Madde açıklaması: Endişelerimiz var

KYB Yüksek Siyasi Kurulu Üyesi Mela Bahtiyar, Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi’nin ihlal edilmesinin hiçbir gerekçesinin olmadığını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan KYB mela bahtiyar Kürdistan Bölgesi

XANEQİN (K24)

Diyala'nın Xaneqin ilçesinde K24’e konuşan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Siyasi Kurulu Üyesi Mela Bahtiyar, Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bahtiyar, “Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi’ni ihlal etmek için hiçbir sebep yok” dedi.

Irak’ta gerçekleştirilecek seçimlerden sonra Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi’nin değiştirilmesi yönünde endişelerinin olduğunu ifade eden Mela Bahtiyar, şunları söyledi:

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde talihsiz bir durum var. Seçimlerden sonra Irak Anayasası’nın değiştirilebileceğine ve anayasanın 140’ıncı Maddesi’ne tehdit oluşturabileceğine dair endişeler var.”

KYB’li Bahtiyar ayrıca, Kürdistani güç ve partilerinin işbirliği içinde olmaları gerektiğini ifade ederek, Kürtlerin birlikte çalışmayı öne alarak farklılıklarını derinleştirmemesi gerektiğini vurguladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv