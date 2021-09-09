Mela Bahtiyar’dan 140’ıncı Madde açıklaması: Endişelerimiz var

XANEQİN (K24)

Diyala'nın Xaneqin ilçesinde K24’e konuşan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Siyasi Kurulu Üyesi Mela Bahtiyar, Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bahtiyar, “Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi’ni ihlal etmek için hiçbir sebep yok” dedi.

Irak’ta gerçekleştirilecek seçimlerden sonra Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi’nin değiştirilmesi yönünde endişelerinin olduğunu ifade eden Mela Bahtiyar, şunları söyledi:

“Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde talihsiz bir durum var. Seçimlerden sonra Irak Anayasası’nın değiştirilebileceğine ve anayasanın 140’ıncı Maddesi’ne tehdit oluşturabileceğine dair endişeler var.”

KYB’li Bahtiyar ayrıca, Kürdistani güç ve partilerinin işbirliği içinde olmaları gerektiğini ifade ederek, Kürtlerin birlikte çalışmayı öne alarak farklılıklarını derinleştirmemesi gerektiğini vurguladı.