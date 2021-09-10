‘Sınır dışı edilen mülteciler akşam saatlerinde Kürdistan Bölgesi’ne dönüyor’

ERBİL (K24)

Dış İlişkiler Ofisi’nden yapılan açıklamada, söz konusu mültecilerin akşam saatlerinde İbrahim Halil Sınır Kapısı’ndan Kürdistan Bölgesi’ne giriş yapacakları belirtildi.

Açıklamada, desteklerinden ötürü Irak İçişleri Bakanlığı, Göç ve Göçmenler Bakanlığı ve Irak’ın Ankara Büyükelçiliğine teşekkür edildi. Ayrıca açıklamada, Türkiye’nin Erbil Büyükelçiliği’ne de teşekkür edildi.

K24’ün edindiği bilgilere göre, Türkiye’den Suriye’ye sınır dışı edilen 54 Kürt mülteci, Başbakan Mesrur Barzani'nin ofisinin girişimleriyle Kürdistan Bölgesi’ne dönüyor.

Söz konusu kaynak, Mesrur Barzani'nin ofisinin mültecileri Kürdistan Bölgesi’ne getirmek için uğraştığını söylemişti.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi’nin de Kürt mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak için gerekli adımları atarak, çalışmaları hızlandırdığı kaydedilmişti.

Türk makamları, Kürdistan Bölgesi'nden olan 57 Kürt mülteciyi, Suriye’den Türkiye’ye kaçak giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alarak sınır dışı etmişti.

Söz konusu mülteciler Suriye’nin Azez kenti sınırında Türk askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Azez, Türkiye'ye bağlı silahlı grup tarafından kontrol ediliyor.