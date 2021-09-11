Politika

Biden’dan 11 Eylül mesajı

ABD Başkanı Biden 11 Eylül’le ilgili mesajında, "Bizi biz yapan birliktir. Bana göre 11 Eylül'den çıkarmamız gereken ders budur" dedi.
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Biden
Biden
ABD Joe Biden 11 Eylül saldırısı

HABER MERKEZİ

ABD’yi sarsan, insanların hayatını etkileyen 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümünde Beyaz Saray’dan çarpıcı bir mesaj yayımlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, birlik mesajı verdiği açıklamada Müslümanların gelişmelerden olumsuz etkilendiğini kabul etti.

Biden, "İnsan doğasının karanlık gücünü gördük. Müslüman Amerikalılara, barışçıl bir dinin doğru ve inançlı mensuplarına yönelik korku, öfke, kin ve şiddeti gördük. Ulusal birliğimizin gerilediğini gördük. Birliğin hiçbir zaman kırılmaması gerektiğini öğrendik. Bizi biz yapan birliktir. Bana göre 11 Eylül'den çıkarmamız gereken ders budur" dedi.

Biden mesajında, 11 Eylül'deki saldırılarda hayatını kaybedenleri andı.

ABD Başkanı Biden, terör saldırılarında uçakların düşürüldüğü 3 noktayı da ziyaret edecek.

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