Irak Başbakanı Kazimi İran’da

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Sabah saatlerinde Tahran’a giden Kazimi’nin, Reisi ile su sorununu ele alması bekleniyor.

İran medyasında yer alan haberlere göre görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin yanı sıra bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

Öte yandan Tahran ziyaretinden önce açıklama yapan Kazimi, ziyaretinin amacının tüm alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmek olduğunu söyledi.

İRNA’da yer alan haberde ise Kazimi ile Reisi’nin iki ülkenin kullandığı ortak su kaynaklarıyla ilgili sorunu konuşacağı bildirilirken, Irak’ın Suudi Arabistan ile İran arasında yaptığı arabuluculuk, İran doğalgazının Irak’a sevk edilmesi ve ikili güvenlik meselelerinin konuşulacağı ifade edildi.

Kazimi'ye Tahran ziyaretinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de eşlik ediyor.