Norveç seçimleri: 2 Kürt parlamentoda

ERBİL (K24)

Norveç'teki genel seçimleri kazanan İşçi Partisi’nde aday olan Rojavalı Mani Hüseyni milletvekilli seçildi.

Orta ve lise eğitimini Norveç'te tamamlayan Hüseyni, siyasal bilgiler fakültesinden mezun oldu ve “Kuzey Kürdistan Kürtleri” konulu tez hazırladı.

Hüseyni, 14 binden fazla üyesi bulunan Norveç'in en büyük gençlik örgütünde iki dönem başkanlık görevini yaptı. Ayrıca iki dönem de seçimlerde milletvekili aday oldu.

1987 yılında Rojava’nın Kamışlo kentinde doğan Mani Hüseyni, 1998 yılında ailesiyle birlikte Norveç'e yerleşti.

Mani Hüseyni, 2011 yılında Abu Dabi'deki Norveç Büyükelçiliği'nde stajyer diplomat olarak çalıştı.

2020'de partisinin örgüt teşkilatında başkanlık görevini de üstlenen Hüseyni, siyasi çalışmalarına ek olarak, şu anda Norveç'teki en büyük gıda üretim şirketlerinden birisinde siyasi direktör olarak görev yapıyor.

Rojavalı parlamenter, siyasi gözlemci ve gazeteci Abdulbaki Hüseyni'nin oğludur.

Norveçli bir avukatla evli olan Hüseyni, bir erkek ve bir kız çocuğu babasıdır.

KIZIL PARTİDEN KÜRT MİLLETVEKİLİ İLK DEFA MECLİSTE

Bu arada, oylarını en fazla artıran ikinci parti ise RÖDT (Kızıl Parti) oldu. RÖDT oylarını yüzde 2,2 artırarak yüzde 4,7 oy aldı ve 8 milletvekili çıkardı.

Kesin olmayan sonuçlara göre RÖDT partisinden Kürt kadın milletvekili de parlamentoya seçildi.

Konya Kürtlerinden 32 yaşındaki Seher Aydar’ın parlamentoya seçilmesiyle, ilk defa bir Kürt siyasetçi Kızıl Parti’den parlamentoya girmiş oldu.

Seher Aydar, RÖDT’ün gençlik örgütünde de görev alıyordu.

Seçim sonuçlarıyla ilgili K24’e konuşan Aydar, “Kürt davası beni siyasete ve ciddi işlere yöneltti. Bu yüzden Kızıl Parti içindeki çalışmalara katıldım” dedi.

Kürt sorununun kendisi için çok önemli olduğunu belirten Aydar, “Amacım Kürtlere hizmet etmek” ifadelerini kullandı.