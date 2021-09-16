Yaşam

3 günlük uzay seyahati başladı

Tamamı sivillerden oluşan 4 uzay yolcusu geri sayımla uzaya fırlatıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya uzay yolculuğu siviler ilk kez

HABER MERKEZİ

Amerikan SpaceX şirketi, ilk kez içinde astronot olmayan bir roketle 4 yolcuyu Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Fırlatma başarıyla gerçekleşti. Uzay yolcularının dünya yörüngesinde 3 günlük tur gerçekleştirmesi bekleniyor.

UZAY TURİZMİNİN ÖNÜ AÇILABİLİR

Yolcular arasında 42 yaşındaki eski bir kadın savaş pilotu ile uçuş için düzenlenen yarışmayı kazanan 51 yaşındaki bir jeoloji öğretmeni bulunuyor.

Daha önce kanserle mücadele eden 29 yaşındaki bir sağlık çalışanı ile uzay yolculuğunun masraflarını üstlenen 38 yaşındaki iş insanı Jared Isaacman de yer alıyor.

SpaceX roketindeki 4 yolcu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 160 kilometre daha yükseğine çıkmayı hedefliyor. Bu da dünyanın yaklaşık 560 kilometre yukarısında olma anlamına geliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv