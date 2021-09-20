Başbakan: Bu topraklar kanla kurtarıldı, müdahale edilmesini asla kabul etmiyoruz

ZAHO (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Zaho’nun bağımsız idare ilan edilmesi törenine katıldı.

Başbakan burada yaptığı konuşmada, “Bugün buraya, Sayın Başkan Barzani’yi mutlu etmeye geldik. Başkan Barzani size, Zaho’nun bağımsız idare ilan edilmesi sözü vermişti. Bugün burada bu sözü yerine getiriyoruz. Zaho Bağımsız İdaresi hepinize hayırlı olsun. Umut ederim ki şehit aileleri, Peşmergeler ve halk için yeni bir başlangıç olur ve siz sevgili vatandaşlara daha fazla hizmet sunulur” dedi.

“Zaho’ya geldiğimde kendimi akrabalarımın arasında gibi hissediyorum. Sizden yana içim rahat. Allah da izin verirse size daha fazla hizmet edeceğiz” diyen Başbakan, şunları söyledi:

“Bugün burada oturan birçok kahraman, tüm Kürdistan’da birçok destan yazmıştır. Zaho şehitleri, Kürdistan’ı kurtarmak ve bu statüyü korumak için Kürdistan’ın bütün topraklarında kanlarını akıtmıştır. Bu yüzden hepimiz Zaho halkına borçluyuz. Bu bağımsız idare de şehitlerin kanına, emeğine ve mücadelesine bir ahde vefadır.”

Başbakan, “Geçen yıl buraya geldiğimde bazı hizmet projeleriyle ilgili taleplerde bulunuldu. Bu taleplerin büyük bölümünün yerine getirilmiş olmasından dolayı mutluyum. Hepimiz halkın hizmetkarı olmalıyız. Çünkü omuzlarımızda bir emanet var ve bu emaneti siz bize verdiniz” şeklinde konuştu.

Zaho bölgesinin turizm açısından da zengin bir bölge olduğuna işaret eden Başbakan, PKK’nin varlığı nedeniyle bölge halkının sorun yaşadığını vurguladı:

“Geride kalan süre zarfında PKK’nin varlığı başları ağrıtmıştır. Birçok vatandaşımız köylerine dönememektedir. Bütün taraflardan talebimiz, toprak egemenliğimizi korumalarıdır. Milletimizin çektiği acıları ve verdikleri emeğin değerini bilsinler. Şehitlerimizin kanlarına saygı göstersinler. Bu topraklar kanla kurtarıldı. Bu vatan kanla kurtarıldı. Büyük zorluklar çekildi. Bugün hiç kimsenin gelip bu topraklara müdahale etmeye ya da insanlara zorluk çıkarmaya hakkı yoktur. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Onlardan geri dönmelerini ve insanların başını daha fazla ağrıtmamalarını istiyoruz. İnsanlarımız evlerine dönebilsin, şimdiye kadar inşa edilemeyen köyleri de hükümet olarak inşa edip hizmet sunacağız. Çünkü buralar çok güzel yerler ve sadece bölge halkı için değil tüm Kürdistan için ilgi çekici yerlerdir. Buradaki durumun huzura kavuşmasını ve istikrarı yeniden sağlamayı umut ediyoruz. Hükümet olarak da insanların evlerine dönebilmesi için elimizden geleni yapacağız.”

Başbakan ayrıca, yaklaşan Irak seçimlerinde, halka hizmet edecek adaylara destek verilmesini istedi.