Kültür-Sanat

Nobel Ödül Töreni bu sene de iptal edildi

Nobel ödülleri, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl da sahiplerine törenle verilemeyecek.
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dünya Lars Heikensten Nobel Covid-19

HABER MERKEZİ

Nobel ödülleri, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl da sahiplerine törenle verilemeyecek.

Nobel Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Nobel ödüllerinin sahiplerinin madalyalarını kendi ülkelerinde alacakları duyuruldu.

Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten, Nobel'in küresel bir fenomen olduğunu belirterek, "Herkes Covid-19 salgınının bitmesini isterdi ancak henüz bu noktada değiliz. Nobel ödülü alanlar geçen sene olduğu gibi bu yıl da ödüllerini ve madalyalarını kendi ülkelerinde teslim alacaklar" ifadesini kullandı.

Her yıl 10 Aralık'ta düzenlenen ödül töreni, yaklaşık 60 yıldır ilk kez geçen sene Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Bu sene de iptal edilen ödül töreni dijital platformda yapılacak.

Covid-19 salgınından önce Nobel Ödül Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’ı işgalini protesto amacıyla iptal edilmişti. Tören 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında da yapılmamıştı.

 

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