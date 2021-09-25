Zahmetkeşan Genel Sekreteri: Referanduma katıldığımız için gururluyuz

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Zahmetkeşan) Genel Sekreteri Belen Abdullah, 25 Eylül 2017’de yapılan ve Kürdistan halkının %92.73’le “Evet” dediği tarihi bağımsızlık referandumunun Kürdistan tarihinin en önemli aşamalarından biri oldunu belirtti.

Referandumun Kürtlerin verdiği bir ulusal mesaj olduğunu belirten Belen Abdullah, “Biz Zehmetkeşan olarak, 1985 yılında gerçekleştirdiğimiz birinci konferansta Kürtlerin kaderini tayin etme hakkını, binci kongrede de Kürdistan’ın bağımsızlık hakkına vurgu yapmıştık. Daha sonraki kongrelerde de bu temelde referandumu halkımızın kendi kaderini tayin etme hakkının bir yöntemi olarak kabul ettiğimizi ifade ettik” dedi.

Irak’ta Baas rejiminin yıkılmasından sonra Kürdistan’ın tüm siyasi taraflarının Irak muhalefetiyle beraber bir anayasa yapılması için verilen çabaya ortak olduğunu belirten Abdullah, “Ancak daha sonraki yıllarda Bağdat’ta Kürtlerin varlığını inkar eden ve Kürtlerin haklarına engel olan bir zihniyet hakim oldu. Kürdistan Bağımsızlık Referandumu bu zihniyete karşı yapıldı ve çok da başarılı oldu” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin hem Sünnilerin hem de Şiilerin iktidarında haklarının gasp edildiğini vurgulayan Belen Abdullah, bağımsızlık referandumuyla buna son verilmek istendiğini dile getirdi.

“Irak’ta Kürt sorunu devletin oluşmaya başladığı dönemden beri var” diyen Topluluğu Zahmetkeşan Genel Sekreteri, “Irak’ta oluşan durumu kendi siyasi ajandalarına göre dizayn etmek ve Kürtler başta olmak üzere tüm bileşenlere kendi görüşlerini dayatmak istediler. Ancak Kürdistan halkı direnmekten asla vazgeçmedi” şeklinde konuştu.

25 Eylül 2017’de yapılan ve Kürdistan halkının %92.73’le “Evet” dediği tarihi bağımsızlık referandumu dördüncü yılını geride bıraktı.

Başkan Mesud Barzani liderliğinde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunda halkın ezici çoğunluğu “Evet” dedi ve Kürdistan devletinin kurulması için ortaya büyük bir irade konuldu.