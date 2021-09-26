Bağımsızlık referandumunun ilk şehidinin katilleri hâlâ yakalanmadı

KERKÜK (K24)

4 yıl önce Kürdistan Bağımsızlık Referandumu kampanyası sırasında şehit edilen Kerküklü gencin katilleri hâlen yakalanmış değil.

Referandumun ilk şehidi olarak bilinen Raid Kadir Cebari, kampanya sürecinde Türkmen Milliyetçi Hareketi ofisinin korumaları tarafından kurşunlanarak şehit edilmişti.

K24’e konuşan Cebari’nin ağabeyi Seyid Dilêr, kardeşinin referandum kampanyası sürecinde Türkmen Milliyetçi Hareketi silahlıları tarafından kurşunlanarak şehit edildiğini ve onunla birlikte 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Şimdiye kadar kardeşinin katillerinin yakalanmadığını kaydeden Dilêr, söz konusu katillerin yakalanmasını istediklerini ifade etti.

Diler, “Karşı taraf bizim onlarla barış yaptığımıza dair propaganda yapıyor ama bu doğru değil” dedi.

“Bir defa değil, on defa da Kürdistan’ın bağımsızlığı için referandum yapılırsa oy vermeye hazırız” diyen Dilêr, kendilerinin bağımsızlık için kan verdiklerini dile getirdi.