Politika

Ezidi dini liderlerden Başbakan’a teşekkür

Ezidi Miri Hazım Mir Tahsin Beg ve Baba Şeyh Ali İlyas, Ezidilere hizmet kapsamından bazı projelerin hayata geçirilmesinden dolayı Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür etti.
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kürdistan Hazım Mir Tahsin Beg Baba Şeyh Ali İlyas Mesrur Barzani ezidi kürtleri

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Miri Hazım Mir Tahsin Beg ve Baba Şeyh Ali İlyas ile bir araya geldi.

Görüşmede Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin Ezidi Kürtlerinin haklarının her zaman güçlü bir destekçisi ve savunucusu olduğunu ifade ederek, Ezidilere daha fazla hizmet konusundaki kararlılığını yineledi.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin, merkezi Irak hükümeti ve uluslararası toplumun işbirliği ve koordinasyonuyla Şengal’i yeniden inşa ve Şengalli göçzedelerin geri dönmeleri için her türlü çabayı gösterdiğini vurguladı.

Hazım Mir Tahsin Beg ve Baba Şeyh Ali İlyas da, Şengal Anlaşması ve bölgedeki durumun normalleşmesinin yanı sıra Duhok’taki idari değişikliler ve bazı hizmet projelerin hayata geçirilmesinden dolayı Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür etti.

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