Amedspor liderliğe yükseldi

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz grupta yer alan Amedspor, 5’inci haftada Eskişehirspor’u konuk etti.

Saat 16.00’da Diyarbakır Stadyumu’nda başlayan maçta ilk gol 8’inci dakikada Eskişehirsporlu Bekar Tanır’dan geldi.

Maçın 54’üncü dakikasında Mervan Çelik’in attığı golle Amedspor eşitliği yakaladı.

Amedspor’un 2’nci golü ise 82’inci dakikada Okan Deniz’den geldi.

Maçta başka gol olmayınca Amedspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak 2’nci Lig Beyaz Grup’ta liderliğe yükseldi.

Amedspor, geçtiğimiz hafta da Ankara Demirspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Şimdiye kadar hiç beraberlik almayan Diyarbakır ekibinin 4 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Ligin 13’üncü sırasında yer alan Eskişehirspor’un ise 4 puanı bulunuyor.