Spor

Amedspor liderliğe yükseldi

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, Eskişehirspor’u 2-1 mağlup ederek 5’inci haftada liderliğe yükseldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mervan Çelik amedspor eskişehirspor

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz grupta yer alan Amedspor, 5’inci haftada Eskişehirspor’u konuk etti.

Saat 16.00’da Diyarbakır Stadyumu’nda başlayan maçta ilk gol 8’inci dakikada Eskişehirsporlu Bekar Tanır’dan geldi.

Maçın 54’üncü dakikasında Mervan Çelik’in attığı golle Amedspor eşitliği yakaladı. 

Amedspor’un 2’nci golü ise 82’inci dakikada Okan Deniz’den geldi. 

Maçta başka gol olmayınca Amedspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak  2’nci Lig Beyaz Grup’ta liderliğe yükseldi.

Amedspor, geçtiğimiz hafta da Ankara Demirspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Şimdiye kadar hiç beraberlik almayan Diyarbakır ekibinin 4 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. 

Ligin 13’üncü sırasında yer alan Eskişehirspor’un ise 4 puanı bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv