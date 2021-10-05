ABD'de Covid-19'dan son 24 saatte 2 bin 234 kişi öldü

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 170 bin 347 artarak 43 milyon 854 bin 111 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 234 artışla 703 bin 412'ye ulaştı.

California, 4 milyon 746 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 93 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında da 69 bin 449 ile ilk sırada yer alan California'nın ardından 66 bin 44 ile Teksas, 55 bin 619 ile Florida geldi.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77,7'sine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 215 milyon 502 binden fazla kişiye ilk doz, 185 milyon 788 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: COVID-19 AŞISI YAŞLILAR ARASINDA 39 BİN ÖLÜMÜ ENGELLEDİ

Bu arada ABD Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulamasının senenin ilk çeyreğinde yaşlılar arasında 40 bine yakın ölümü ve en az çeyrek milyon yeni vakayı engellediğini duyurdu.

Bakanlıktan yayınlanan raporda, ocak-mayıs döneminde yapılan aşılamaların 65 yaş üstü nüfus içinde 265 bin yeni Covid-19 enfeksiyonunu, 107 bin hastaneye yatışı ve 39 bin ölümü engellediği belirtildi.

Raporda, pandemide görülen ölümlerin yüzde 80’inin 65 yaş üstündekilerde gerçekleştiğine işaret edilerek, aşılamanın başladığı ilk aylarda söz konusu vaka ve ölüm sayılarında yaşanan düşüşün “görülür mucize” olduğu değerlendirmesi yapıldı.

CDC verilerine göre, ülkedeki 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 94’ü en az bir doz aşı yaptırmış bulunuyor.

Aynı şekilde CDC, 65 yaş ve üzerindeki her iki dozu yaptırmış kişilerin hastaneye yatma ihtimalinin yüzde 94 azaldığına dikkati çekiyor.