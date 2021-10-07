Sağlık

Pfizer tüm kasabayı aşılayarak Covid-19 aşısının etkinliğini araştıracak

ABD’li ilaç devi Pfizer, aşının etkinliğini ölçmek için Brezilya’nın güney kasabalarından biri olan Toledo’da yeni bir çalışma gerçekleştirecek.
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dünya Pfizer Brezilya Covid-19 aşısı Coronavirüs

HABER MERKEZİ

ABD’li ilaç devi Pfizer’ın açıklamasına göre, Brezilya Ulusal Aşılama Programı, yerel yetkililer, bir federal üniversite ve bir hastane tarafından aşının ne kadar etkili olduğu incelemek için nüfusu 143 bin olan Toledo'da 12 yaş üstü tüm nüfus aşılanacak.

Açıklamada, çalışmanın amacının nüfusun tamamı aşılandıktan sonra yeni tip coronavirüsün (Covid-19) gerçek hayatta nasıl karşılık bulduğunu görmek olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada, "Bu girişim, gelişmekte olan bir ülkede ilaç şirketi ile işbirliği içinde üstlenilen türünün ilk ve tek örneğidir" ifadelerine yer verildi.

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