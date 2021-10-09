Sağlık

ABD: WHO onaylı aşı yaptıranlar ülkeye seyahat edebilir

ABD, WHO’nun izin verdiği Biontech, Moderna, Johnson and Johnson, AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac aşılarını yaptıranların ülkeye seyahat edebileceğini bildirdi.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
ABD WHO Seyahat kararı Coronavirüs Covid-19 aşıları

HABER MERKEZİ

ABD, yurt dışından ülkeye seyahat edecek olanlar için kriterleri güncelledi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "acil kullanım izni alan" Biontech, Moderna, Johnson and Johnson, AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac aşılarını yaptıranlar ülkeye girebilecek.

WHO şu ana kadar Biontech, Moderna, Johnson and Johnson, AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac aşılarına “acil kullanım izni” verdi. Böylece bu aşılardan herhangi birini olan kişilerin ABD’ye girmesinin önü açıldı.

ABD daha önce yalnızca Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayladığı aşıları yaptırmış kişileri ülkeye kabul ediyordu. (Kaynak: Reuters)

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