Irak’ın güneyinde Kaani protestosu

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Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinin merkezi Nasiriye’de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin Bağdat ziyareti protesto edildi.

Irak medyasında yer alan habere göre, Kaani’nin Bağdat ziyareti haberinin medyaya düşmesinin ardından Nasiriye’de yüzlerce kişi Habubi Meydanı’nda protesto gösterisi düzenledi.

Kaani’nin ziyaretinden endişe duyduklarını dile getiren protestocular, İranlı yetkilinin, Irak’ta desteklediği gruplar üzerinden seçimlere müdahale edebileceğini ifade etti.

Öte yandan, 2020 yılında ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin yerine bu göreve getirilen İsmail Kaani’nin Irak’ta olduğu bildirildi.

Bağdat’a ulaşan Kaani’nin üst düzey Şii siyasetçiler ile Haşdi Şabi milis grubu yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu, Kaani’nin Irak’a düzenlediği beşinci ziyaret oldu.

Rus medyası Kaani’nin ziyaretinin gizli olduğunu ve Şii gruplar ile İran Pasdaran ordusu arasındaki işbirliğini düzenleme amacıyla yapıldığını yazdı.

Kaani’nin ziyaretinin, Irak genel seçimlerinden bir gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.