Politika

Suriye-Irak sınırında İran destekli gruplara bombardıman

Suriye'de Irak sınırına yakın El Bukemal ilçesinde Beşar Esad rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait 3 askeri noktaya hava saldırısı düzenlendi.
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ortadoğu El Bukemal İran destekli gruplar hava saldırısı

HABER MERKEZİ

Medyaya yansıyan haberlere göre, Deyr ez-Zor’a bağlı El Bukemal ilçesinin doğusunda İran destekli gruplara ait 3 askeri nokta hava saldırısıyla hedef alındı.

Hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen SİHA'larla yapılan saldırılar sonucunda 7 patlama sesi duyuldu.

Bölgedeki kaynaklar, patlama sesinden önce uzun bir süre uçuş gerçekleştiren SİHA motorunun sesinin duyduğunu belirtti.

Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Hava saldırılarından yaklaşık yarım saat önce Rojava’nın Haseke kentine bağlı Şeddadi beldesindeki gaz sahasına roket saldırısı düzenlenmesi dikkati çekti. Saldırıda 3 araç yandı.

Esad rejimi saflarında yer alan İran Devrim Muhafızları’nın El Bukemal ilçesindeki üssüne 14 Haziran'da ve 3 aracına 15 Eylül’de hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen savaş uçaklarınca hava saldırısı düzenlenmişti. İki saldırıda 3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYR EZ-ZOR'DAKİ VARLIĞI

Suriye-Irak sınırındaki Deyr ez-Zor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyr ez-Zor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DAİŞ'in çekilmesinin ardından Esad rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyr ez-Zor'da varlık gösteriyor.

Deyr ez-Zor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli gruplara, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyr ez-Zor ise ABD askerleri ve DSG’nin kontrolünde bulunuyor.

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