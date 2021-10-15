Politika

15 ilde DHKP-C operasyonu: 126 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 15 ilde Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’ne (DHKP-C) yönelik operasyonda 126 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
türkiye istanbul DHKP-C operasyon

HABER MERKEZİ

İstanbul merkezli 15 ilde Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’ne (DHKP-C) yönelik operasyonda 126 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

DHKP-C'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstanbul içi 25 ilçede ve Türkiye geneli 15 farklı şehirde toplam 126 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde hakkında gözaltı kararı verilen 126 kişinin  yakalanması için düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin yakalandığı belirtildi.

 

 

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