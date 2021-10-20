Konya’daki katliam: Katil zanlısına 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da Kürt aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tüm delillerin toplanmasıyla gerekli soruşturma işlemleri tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mehmet Altun'un suçu "tasarlayarak" işlediğine dikkat çekildi.

Altun hakkında, öldürme olayına ilişkin, "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DİĞER 10 SANIK HAKKINDA "AZMETTİRME" SUÇLAMASIYLA CEZA İSTEMİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Olayın asli faili Mehmet Altun'un eşi Zehra Altun, babası İbrahim, annesi İsmahan Altun hakkında kuvvetli suç şüphesinin ortadan kalkması nedeniyle tahliyelerine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

30 Temmuz Cuma günü, Konya'nın Meram ilçesinde Kürt aileyi hedef alan silahlı saldırıda üçü kadın 7 kişi öldürülmüştü.

Söz konusu saldırıda Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Mehmet Altun, "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklanmıştı.

Ayrıca katliamla ilgili daha önce gözaltına alınan 14 kişiden 13’e tutuklanmıştı.