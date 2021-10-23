Pentagon: 3 hipersonik silah prototipi başarıyla test edildi

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Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD ordusu ve donanması tarafından yapılan üç testin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Test programı kapsamında üç yörünge altı sondaj roketi fırlatıldı.

Prototipler, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'e ilişkin hipersonik silah endişelerini dile getirdiği çarşamba günü test edildi.

Testler, Virginia eyaletindeki NASA Wallops Uçuş Tesisi'nden Sandia Ulusal Laboratuvarları tarafından yürütüldü.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu testler gerçekçi bir ortamda gelişmiş hipersonik teknolojileri, kapasitelerini ve prototip sistemlerini gösteriyor.