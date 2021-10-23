Politika

Pentagon: 3 hipersonik silah prototipi başarıyla test edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni silahların geliştirilmesi çalışmaları kapsamında hipersonik silah bileşeni prototiplerinin test edildiğini bildirdi.
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Foto: Yörünge altı sondaj roketi / NASA
Foto: Yörünge altı sondaj roketi / NASA
ABD Pentagon hipersonik silah NASA

HABER MERKEZİ

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD ordusu ve donanması tarafından yapılan üç testin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Test programı kapsamında üç yörünge altı sondaj roketi fırlatıldı.

Prototipler, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'e ilişkin hipersonik silah endişelerini dile getirdiği çarşamba günü test edildi.

Testler, Virginia eyaletindeki NASA Wallops Uçuş Tesisi'nden Sandia Ulusal Laboratuvarları tarafından yürütüldü.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu testler gerçekçi bir ortamda gelişmiş hipersonik teknolojileri, kapasitelerini ve prototip sistemlerini gösteriyor.

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