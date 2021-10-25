Başbakan ve Hindistan Büyükelçisi’nden ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Hindistan’ın Bağdat Büyükelçisi Prashant Pise ile bir araya geldi.

Hindistan’ın Erbil Başkonsolosu Subhash C. Kain’in de hazır bulunduğu görüşmede; Irak’taki son gelimeler, başarılı geçen seçim sürecinin yanı sıra Kürdistan Bölgesi-Hindistan ilişkileri ele alındı.

Taraflar, Kürdistan Bölgesi ile Hindistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca ticaret, üretim ve kültür alanları başta olmak üzere her alanda gerekli işbirliği ve koordinasyon imkanlarının sağlanması gerektiği kaydedildi.