Alman büyükelçi: Kürdistan Bölgesi’yle dostluğumuz devam edecek

ERBİL (K24)

Almanya’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne destek ve dostluğunun devam edeceğini söyledi.

Başkan Mesud Barzani, Almanya’nın yeni Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Klemens Semtner’in de hazır bulunduğu görüşmede, Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger, ülkesinin cumhurbaşkanı ve başbakanının selamını Başkan Barzani’ye iletti.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın ülkesi için çok önemli olduğunu kaydeden Jaeger, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi’ne destek ve dostluğunun devam edeceğine vurgu yaptı.

Alman büyükelçi, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarına da övgüde bulundu.

10 Ekim’de yapılan Irak seçimlerinin sonuçları ve seçim sonuçlarının Irak’ın geleceğine etkisinin konuşulduğu görüşmede Başkan Barzani, gerçek ortaklığın uygulanması, anayasaya ve demokratik temellere bağlı kalınmasının Irak’ın istikrarı ve durumunun iyileşmesine doğrudan etki edeceğini dile getirdi.