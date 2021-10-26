Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de kabul edildi

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Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla getirilen Irak ve Suriye tezkeresine dair görüşmeler sona erdi.

Tezkere AKP, MHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edilerek, Irak ve Suriye’de asker bulundurma ve sınır ötesi operasyon yapmaya dair Erdoğan’a verilen yetki iki yıl daha uzatıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da katıldığı oylamada HDP’li 56 milletvekili hayır oyu kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı konuşmada, "34 evladımız şehit edildiğinde açıklamayı Hatay Valisi'ne yaptıranların bize ders verecek hakkı yoktur" dedi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan da, "Bu tezkere PKK'nın, PYD'nin, DAİŞ'in ve hudutlarımızın ötesinde pusu kurup Türkiye'yi avlamaya çalışanların kabusudur. Türkiye'nin kendini koruma refleksi dünyanın en meşru hareketidir. Bu meşruiyetin TBMM tarafından tasdik edilmesi hayatidir" dedi.

Bu arada DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek Suriye ve Irak tezkerelerine "evet" oyu vereceklerini bildirmişti. Ancak DEVA Partisi oylamada çekimser oy kullandı.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasında, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde açık şekilde belirtilen suçu ifa ettiğini savundu.

Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na gönderilen Irak ve Suriye tezkeresinde, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir. İdlib'de, Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir. Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir."