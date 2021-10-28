Politika

Afrin’de silahlı gruplar 4 kişiyi daha kaçırdı

Türkiye destekli silahlı grupların Rojava’nın Afrin kentinde 4 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
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kürdistan Afrin SMO silahlı gruplar Rojava

HABER MERKEZİ

Afrin İnsan Hakları Örgütü’ne göre, “Askeri Polis” adlı silahlı grup, kente bağlı Mabeta ilçesinde yaşayan Şükrü Muhammed Ebdo’yu kaçırdı.

Ayrıca “Cerablus Askeri Polisi” adlı grubun ise 27 yaşındaki Ferhad Ahmed Hasan’ı kaçırdığı açıklandı.

Kürdistan Bölgesi’nden Afrin’e dönerken Cerablus’ta silahlı gruplarca kaçırılan Hasan’ın Merat’taki cezaevinde tutulduğu belirtildi.

Bu arada İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün açıklamasına göre Afrin’deki bir Arap aktivist de sosyal medya paylaşımları nedeniyle silahlı gruplarca alıkonuldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Medeni Polis” adlı silahlı grubun da Raco’da Necah Ömer Erus adlı Kürt avukatı kaçırdığını aktardı.

Açıklamaya göre Kürt avukat, silahlı grupların bölgeden çıkarılması için gerçekleştirilen protesto eylemine katıldığı için kaçırıldı.

51 yaşındaki avukatın akıbeti bilinmiyor.

Afrin’de son günlerde çok sayıda kişi silahlı gruplarca kaçırıldı.

Afrin, 18 Mart 2018 yılından beri Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolünde bulunuyor.

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