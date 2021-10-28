Politika

KYB’de bir zehirlenme vakası daha

Eski Süleymaniye Güvenlik Kurumu Sorumlusu Westa Hasan’ın zehirlendiği ortaya çıktı.
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Westa Hasan
Westa Hasan
kürdistan KYB Westa Hasan Mela Bextiyar

ERBİL (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nde (KYB) yeni bir zehirlenme vakası daha yaşandı.

Eski Süleymaniye Güvenlik Kurumu Sorumlusu Westa Hasan’ın zehirlendiği ortaya çıktı.

Hasan’a hastanede tetkiklerin yapıldığı ve zehirlendiğinin ortaya çıktığı kaydedilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde de KYB Çıkarları Kurulu Üyesi Mela Bextiyar’ın zehirlendiği ortaya çıkmıştı. Bextiyar, Almanya’da tedavi altına alınmıştı.

Her iki KYB yetkilisinin zehirden etkilendiği ancak sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

K24’ün KYB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, yetkililerin zehirlenmesiyle ilgili KYB içerisinde sıkı bir inceleme yürütülüyor.

Daha öce KYB Eş Başkanı Bafil Talabani, Lahor Şeyh Cengi tarafından zehirlendiğini iddia etmişti.

 

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