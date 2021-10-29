Akşener’in Siirt ziyaretinde ‘Burası Kürdistan’ diyen esnaf gözaltına alındı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki ziyaretinde "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" ifadesini kullanan esnaf Cemil Taşkesen gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün Kurtalan’da gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkar ediliyor" sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Taşkesen'in adresinde gözaltına aldığı belirtildi.

Taşkesen’in emniyetteki işlemleri sürüyor.