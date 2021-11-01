İngiltere Devlet Bakanı’ndan Başbakan Mesrur Barzani’ye mesaj

ERBİL (K24)

Pirde’de terör örgütü DAİŞ’in saldırısında şehit düşen 2 Peşmerge için Başbakan Mesrur Barzani’ye İngiltere’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, şehit ailelerinin acılarını paylaştığını ifade etti.

Bakan Cleverly mesajında, “DAİŞ’in Pirde’de düzenlediği saldırıda 2 Peşmergenizin yaşamını yitirdiği haberini derin üzüntü içinde aldım. Peşmerge ailelerinin acılarını paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

30 Ekim gecesi DAİŞ’li teröristlerin Kerkük’ün Pirde kasabası yakınlarındaki Zurgeziraw bölgesinde düzenlediği saldırıda Xalid Hamid Heyas ve Ako Kerim Kadir isimli Peşmergeler şehit düşmüştü.