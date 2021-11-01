Başkan Barzani: Göç konusunun insani boyutları gözetilmeli

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Belarus’un Bağdat Büyükelçisi Victor Rybak’ı kabul etti.

Görüşmede 10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimleri ve seçim sonrası süreç ele alındı.

Ayrıca Kürdistan Bölgesi ile Belarus ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı.

Göç konusu ve uluslararası işbirliğinin de gündeme geldiği görüşmede Başkan Barzani, göç ve göçmenler konusunda tüm tarafların, konunun insani boyutlarını gözetmesi, göçmenlerin can güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.