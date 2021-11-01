Politika

Başkan Barzani: Göç konusunun insani boyutları gözetilmeli

Başkan Barzani, Belarus Büyükelçisi’yle yaptığı görüşmede, göç sorununa ilişkin mesajlar verdi.
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kürdistan Mesud Barzani Vîctor Rybak Belarus

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Belarus’un Bağdat Büyükelçisi Victor Rybak’ı kabul etti.

Görüşmede 10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimleri ve seçim sonrası süreç ele alındı.

Ayrıca Kürdistan Bölgesi ile Belarus ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı.

Göç konusu ve uluslararası işbirliğinin de gündeme geldiği görüşmede Başkan Barzani, göç ve göçmenler konusunda tüm tarafların, konunun insani boyutlarını gözetmesi, göçmenlerin can güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

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