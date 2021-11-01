‘Covid-19 grip statüsüne geçecek’

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Onaylanan ilk yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren Alman şirketi BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, salgının geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Covid-19’un ne zaman biteceği ile ilgili Türeci, "Yıllar geçtikçe virüs, nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı grip virüsü statüsünü kazanacaktır. Coronavirüs daha yönetilebilir bir virüs olacak" dedi.

Coronavirüs varyantlarına değinen Şahin, "Şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubunda varyant aşıları test ediyoruz. Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma neredeyse tamamlandı ve delta varyantı üzerinde veri toplamak için devam eden bir çalışma var" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ YIL DAHA VİRÜSLE UĞRAŞACAĞIZ"

"Covid-19 ne olacak ve pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna Özlem Türeci, "Bu zor bir soru çünkü virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Salgının ne zaman sona ereceğini söylemek için bu bilgiye ihtiyacımız var" dedi.

"Şimdiden kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, yavaş yavaş yeni bir normalliğin yerleştiğidir. Bunu şimdiden hissedebiliyoruz. Virüsle nasıl başa çıkacağımızı öğreniyoruz" diyen Türeci, şöyle devam etti:

"Nüfusun büyük bir kısmı bağışık olduğu için daha özgürce hareket edebileceğimiz bir normallik olacak. Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız. Yıllar geçtikçe virüs, nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı grip virüsü statüsünü kazanacaktır. Coronavirüs daha yönetilebilir bir virüs olacak."

"ŞU ANDA MEVCUT AŞIYI DEĞİŞTİRMEYE GEREK YOK"

"Diğer virüs mutasyonlarına karşı yeni nesil aşınız üzerinde mi çalışıyorsunuz?" sorusuna ise Uğur Şahin, "Evet, şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubunda varyant aşıları test ediyoruz. Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma neredeyse tamamlandı ve delta varyantı üzerinde veri toplamak için devam eden bir çalışma var" yanıtını verdi.

Prof. Şahin, "Şu anda mevcut aşıyı değiştirmeye gerek yok” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak yeni varyant aşılar üretebileceğimizi ve halihazırda kullandığımız aşılar kadar güvenli olduklarını göstermek için klinik olarak test edebildiğimizi göstermek istiyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bir varyant ortaya çıkarsa ve aşının uyarlanması gerekiyorsa, bunu çok hızlı bir şekilde yapabileceğiz çünkü gerekli prosedürü zaten oluşturmuş olacağız. Bu sayede, çok sakin bir şekilde, aşının her iki yılda bir yeni virüs mutasyonlarına adapte edilmesi gerekebileceği gerçeğine hazırlanabileceğiz."