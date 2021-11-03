alexa script
Sağlık

Covid-19: WHO’dan bir aşıya daha ‘acil kullanım’ onayı

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da geliştirilen Covid-19 aşısı COVAXIN'e acil kullanım onayı verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya COVAXIN Coronavirüs Covid-19 aşıları WHO Acil kullanım onayı

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Ulusal Viroloji Enstitüsü ile işbirliğiyle geliştirdiği 'COVAXIN' yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

WHO’dan yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanından uzmanlardan oluşan Teknik Danışma Grubu'nun, COVAXIN aşısının Covid-19'a karşı koruma sağlama konusunda WHO’nun standartlarını karşıladığı, aşının yararının risklerinden çok daha ağır bastığı ve kullanılabilir durumda olduğunda karar kıldığı belirtildi.

WHO, COVAXIN'den önce şimdiye dek Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm ve Sinovac aşılarına onay vermişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv