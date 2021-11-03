Covid-19: WHO’dan bir aşıya daha ‘acil kullanım’ onayı

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Ulusal Viroloji Enstitüsü ile işbirliğiyle geliştirdiği 'COVAXIN' yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

WHO’dan yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanından uzmanlardan oluşan Teknik Danışma Grubu'nun, COVAXIN aşısının Covid-19'a karşı koruma sağlama konusunda WHO’nun standartlarını karşıladığı, aşının yararının risklerinden çok daha ağır bastığı ve kullanılabilir durumda olduğunda karar kıldığı belirtildi.

WHO, COVAXIN'den önce şimdiye dek Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm ve Sinovac aşılarına onay vermişti.