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Politika

Erbil Valisi: Sel mağduru her aileye 3 bin dolar ödenecek

Erbil Valisi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen selden etkilenen her aileye 3 bin dolar verileceğini söyledi.
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kürdistan Umed Xoşnaw Erbil Valisi sel

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Umed Xoşnaw düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta başkent Erbil’de meydana gelen sel felaketinin 5.5 milyar dinarlık zarara yol açtığını ve 591 evin selden zarar gördüğünü söyledi.

Vali Xoşnaw, “Sel felaketinden etkilenen her aileye 3 bin dolar ödenecek, hasar gören evler de yeniden yapılacak” dedi.

Xoşnaw, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin 6 Kasım Cumartesi gününden itibaren ödemelere başlayacağını kaydetti.

Erbil Valisi ayrıca, selzedelere ayrılan 3 milyar dinarlık destek için Irak Bakanlar Kurulu'na teşekkür etti.

Geçtiğimiz hafta başkent Erbil’e bağlı bazı bölgelerde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve taşkına yol açmış, çok sayıda ev, işyeri ve araçta ciddi hasar meydana gelmişti.

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