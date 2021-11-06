Irak Parlamentosu’na seçilen isme bombalı saldırı

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Yerel medya, Irak Parlamentosu’na bağımsız vekil olarak seçilen Nazim Fahim Şibli’nin Divaniye vilayetine bağlı Ghamas ilçesindeki evine sabah saat 05.00 sıralarında bombalı saldırı düzenlendiği bildirdi.

Patlama sonucu çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan genel seçimlerde çok sayıda bağımsız aday parlamentoya girmeye hak kazanırken, Haşdi Şabi’ya bağlı partiler ciddi oranda sandalye kaybetti.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen söz konusu partiler, Bağdat’ta protestolar düzenliyor.