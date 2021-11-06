Politika

Irak Parlamentosu’na seçilen isme bombalı saldırı

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan seçimde parlamentoya girmeyi başaran bağımsız bir adayın evine bombalı saldırı düzenlendi.
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Irak Irak Parlamentosu Bombalı saldırı

HABER MERKEZİ

Yerel medya, Irak Parlamentosu’na bağımsız vekil olarak seçilen Nazim Fahim Şibli’nin Divaniye vilayetine bağlı Ghamas ilçesindeki evine sabah saat 05.00 sıralarında bombalı saldırı düzenlendiği bildirdi.

Patlama sonucu çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan genel seçimlerde çok sayıda bağımsız aday parlamentoya girmeye hak kazanırken, Haşdi Şabi’ya bağlı partiler ciddi oranda sandalye kaybetti.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen söz konusu partiler, Bağdat’ta protestolar düzenliyor.

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