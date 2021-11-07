Politika

Başbakan: Doğanın korunmasına önem veriyoruz

Başbakan Mesrur Barzani, Doğayı Koruma ve Yenileme Konseyi Başkanı Abdurrahman Sediq’i kabul etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Abdurrahman Sediq Doğa

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani doğayı koruma konusuna önem vermenin gerekliliğine vurgu yaparak, kabinesinin konuya önem verdiğini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani, Doğayı Koruma ve Yenileme Konseyi Başkanı Abdurrahman Sediq’i kabul etti.

Görüşmede konseyin çalışmalarıyla ilgili Başbakan’a bilgi sunan Sediq, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili kurumlarıyla koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

Başbakan ise doğayı koruma konusuna önem vermenin gerekliliğine değinerek, 9’uncu Kabinenin konuya önem verdiğini belirtti.

Hükümetin doğayı korumak için çalıştığını ve dünya standartları çerçevesinde bu kültürün oluşması için çaba gösterdiğini kaydeden Başbakan, hükümetin karbon gazlarının azaltılmasına yönelik uluslararası kampanya çerçevesinde adım attığını ifade etti.

Başbakan, doğa tehdit eden maddelerin kullanımının sınırlandırılacağını vurguladı.

Görüşmede, Kürdistan ormanlarının korunması için tedbirlerin güçlendirilmesinin altı çizildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv