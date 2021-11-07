Başbakan: Doğanın korunmasına önem veriyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani doğayı koruma konusuna önem vermenin gerekliliğine vurgu yaparak, kabinesinin konuya önem verdiğini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani, Doğayı Koruma ve Yenileme Konseyi Başkanı Abdurrahman Sediq’i kabul etti.

Görüşmede konseyin çalışmalarıyla ilgili Başbakan’a bilgi sunan Sediq, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili kurumlarıyla koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

Başbakan ise doğayı koruma konusuna önem vermenin gerekliliğine değinerek, 9’uncu Kabinenin konuya önem verdiğini belirtti.

Hükümetin doğayı korumak için çalıştığını ve dünya standartları çerçevesinde bu kültürün oluşması için çaba gösterdiğini kaydeden Başbakan, hükümetin karbon gazlarının azaltılmasına yönelik uluslararası kampanya çerçevesinde adım attığını ifade etti.

Başbakan, doğa tehdit eden maddelerin kullanımının sınırlandırılacağını vurguladı.

Görüşmede, Kürdistan ormanlarının korunması için tedbirlerin güçlendirilmesinin altı çizildi.