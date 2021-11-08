Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 6 bin 643 Covid-19 testi yapılırken, 621 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 630 kişi sağlığına kavuşurken, 15 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 405 bin 979 Covid-19 testi yapılırken, 366 bin 377 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 350 bin 355 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 566 kişi yaşamını yitirdi.
9 bin 456 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.