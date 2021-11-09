Anket: Partilerin oy oranlarında son durum

HABER MERKEZİ

Aksoy Araştırma tarafından düzenli olarak yapılan “Türkiye Monitörü” araştırmasının 44 hafta sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre halkın en önemli sorunu hayat pahalılığı oldu. Katılımcıların yüzde 76’sı Türkiye’nin kötüye gittiği yönünde görüş bildirirken, yüzde 9,1’lik kesim Türkiye’nin iyiye gittiği düşüncesinde.

Ankette, katılımcılardan olası bir seçim olması durumunda hangi partiye oy verecekleri soruldu. Yüzde 14,2’lik kesim kararsız olduğunu, oy kullanmayacağını ve bunu belirtmek istemediğini ifade etti.

Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı yüzde 30,7 olarak ölçüldü.

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 8,7 çıktı. Her iki partinin toplam oy oranı yüzde 39,4 oldu.

CHP yüzde 28,3 ile ikinci parti durumunda. Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14,1 olarak ölçüldü.

Millet İttifakı'nın iki partisinin oy oranı yüzde 42,4 oldu.

Ankete göre HDP yüzde 9,7 ile baraj sınırında. DEVA Partisi yüzde 2,6, Gelecek Partisi yüzde 1,1 oy oranına sahip.

Ankete katılan AK Parti seçmeninin yüzde 61,4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 60,8’i Türkiye’nin kötüye gittiğini belirtti.