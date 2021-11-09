Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 18 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 93 Covid-19 testi yapılırken, 628 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 770 kişi sağlığına kavuşurken, 18 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 413 bin 72 Covid-19 testi yapılırken, 367 bin 5 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 351 bin 125 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 584 kişi yaşamını yitirdi.

9 bin 296 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.