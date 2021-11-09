Yunanistan ve İtalya’dan Doğu Akdeniz açıklaması

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio, onay belgelerini değiş tokuş etmek üzere pazartesi günü Roma'da bir araya geldi.

İlk olarak Haziran 2020'de Atina'da imzalanmış olan anlaşma, Yunanistan ve İtalya'nın deniz kaynaklarını araştırma ve kullanma yolunu açan 1977 anlaşmasının bir uzantısı.

Dendias, Di Maio ile düzenlediği ortak basın toplantısında, şunları söyledi:

"Bu anlaşma 45 yıldır askıda olan ve İtalya ile hem AB içinde hem de ikili düzeyde örnek teşkil eden ilişkilerimizi gösteren bir meseleyi sonuçlandırıyor. Bu sembolik eylem ticaret ve yatırımlar açısından çok önemli. İtalya, Yunanistan pazarında en önemli konumlardan birine sahip. Birlikte çalıştığımız turizm, kültür, eğitim gibi sektörlerde çok şey başardık ama daha fazlasını da başarabiliriz.”

"DOĞU AKDENİZ'DE İSTİKRAR İÇİN TÜM ÜLKELER ARASINDA YAPICI DİYALOG GEREKLİ"

Di Maio da Dendias ile komşu güney ülkeleriyle ikili ilişkilerden ekonomik ve enerji meselelerine kadar bir dizi konuyu görüştüklerini söyledi ve onay belgelerinin değişiminin uluslararası düzeyde etkisi olacak bir eylem olduğunu söyledi.

İtalyan bakan, "Bu, her iki ülke için de büyük bir başarı ve gelecekte örnek ve referans noktası olmasını istediğimiz Akdeniz'deki işbirliği için çok önemli. Doğu Akdeniz'de istikrar ancak bölgedeki tüm ülkeler arasında sürekli ve yapıcı diyalogla sağlanabilir" dedi.

"LİBYA'DA YABANCI SİLAHLI GRUPLAR DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ"

Di Maio ayrıca, Dendias ile yaptığı görüşmede, Libya'daki siyasi süreci desteklemenin, paralı askerlerin ve yabancı silahlı grupların derhal geri çekilmesinin önemini yineledi.