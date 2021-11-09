Zebari başkanlığındaki KDP heyeti Kazimi ile bir araya geldi

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari başkanlığındaki KDP heyeti Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile bir araya geldi.

Kazimi’nin ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Kazimi, KDP heyetine desteğini bildirirken, Zebari’nin de Başkan Mesud Barzani ve KDP liderliğinin Kazimi’nin suikast girişiminden zarar görmeden kurtulmasından duyduğu memnuniyeti ilettiği kaydedildi.

Söz konusu suikast girişimine yönelik geniş çaplı kınama mesajlarından duydukları memnuniyeti Kazimi’ye ileten KDP heyeti, suikast girişimine yönelik yerel ve uluslararası tepkilerin önemli olduğunu dile getirdi.

Siyasi gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Irak’ta ulusal bir hükümetin kurulmasının önemine vurgu yapıldığı ve ülkedeki krizlerin aşılması için bunun önemli olduğu ifade edildi.

Bir süredir Bağdat’ta bulunan KDP heyeti, birçok Iraklı siyasi liderle bir araya geldi.