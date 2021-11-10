Hadi Amiri: Irak daha fazla gerilimi kaldıramaz

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Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan gerginliğin çözümünün "barışçıl gösterilere yönelik ihlaller ve Başbakan Mustafa Kazimi'nin evinin hedef alındığı saldırıya ilişkin oluşturulan teknik komitelere ve yargıya" bırakılması gerektiğini kaydetti.

Fetih Koalisyonu lideri, "Hepimiz yargıya ve adaletine güveniyoruz. Herkesi sükunete davet ediyoruz. Çünkü Irak daha fazla gerilimi kaldıramaz. Güvenlik ve istikrarı korumak, herkesin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

KAZİMİ’NİN EVİ SİHA’LARLA VURULMUŞTU

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde sandalye sayısı 48'den 16'ya düşen Fetih Koalisyonu ile Şii milis gücü destekçileri seçim sonuçlarına itiraz ederek gösteriler başlatmıştı.

Amiri, seçim sonuçlarında oynandığını ileri sürerek, "Bedeli ne olursa olsun oynanmış ve sahtekarlık karışmış bu seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen İran'a yakın grupların 5 Kasım'da Bağdat'taki Yeşil Bölge önünde düzenlediği gösterilerde bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı gruplar ve Şii milis güçleri, Başbakan Mustafa Kazımi'yi sert bir dille eleştirmiş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Pazar günü sabaha doğru da Kazimi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi, silahlı insansız hava araçları (SİHA) vurulmuş, Kazimi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.