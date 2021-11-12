Barcelona’yı şoke eden iddia: ‘Agüero'nun kariyeri bitebilir’

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Barcelona'nın sezon başında Manchester City'den bedelsiz transfer ettiği Arjantinli yıldız Sergio Agüero, 30 Ekim'de Alaves ile oynanan maça ilk 11'de çıkmıştı. Mücadelenin 42’nci dakikasında göğsündeki ağrı sebebiyle oyundan çıkan Arjantinli yıldız hastaneye kaldırılmış ve kontrolleri yapıldıktan sonra kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklanmıştı.

BARCELONA'NIN İLK AÇIKLAMASI: 3 AY YOK

Agüero'nun geniş kapsamlı kontrollerinden sonra kulübü Barcelona, 33 yaşındaki oyuncunun 3 ay Futbol oynayamayacağını, bu süre zarfında kalbindeki probleme uygulanacak tedavinin sonuç verip vermeyeceğinin gözlemleneceğini ve sahalara dönüşüyle ilgili net kararın verileceğini açıklamıştı.

Katalonya Radyosu, 33 yaşındaki Aguero'nun kalbindeki problemin sanılandan daha karmaşık olduğunu ve Arjantinli golcünün kariyerine devam edemeyeceğini iddia etti.

Agüero'nun kalp testlerinde olumsuz sonuçlar görüldüğü belirtilen haberde, bu durumdaki bir insanın yarışmacı bir şekilde spor yapamacağı vurgulandı.

Sergio Agüero, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalırken, 1 gole imza attı.