Politika

‘Muz yeme’ videosu çeken 45 sığınmacı sınırdışı ediliyor

Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medya platformlarında “muz yeme görüntülerini paylaştığı” gerekçesiyle 45 kişiyi sınırdışı ediyor.
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türkiye Muz yeme Suriyeli mülteciler sınırdışı

HABER MERKEZİ

Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı, TikTok isimli sosyal medya platformunda ‘muz yeme’ görüntülerini paylaşan 45 kişinin sınırdışı edileceğini bildirdi.

Sığınmacılar, işlemleri başlatılmak üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Youtube’da 17 Ekim’de yayınlanan sokak röportajında, bir Türk vatandaşının Suriyeli gence “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz” demesi, sosyal medyada gündem olmuştu.

Bunun üzerine Türkiye’de yaşayan bazı yabancılar, muz yedikleri videoları paylaşmaya başlamıştı.

Videoların ‘provokasyon’ olarak değerlendirilmesi sonucu başlatılan soruşturmada onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

 

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