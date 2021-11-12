‘Muz yeme’ videosu çeken 45 sığınmacı sınırdışı ediliyor
HABER MERKEZİ
Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı, TikTok isimli sosyal medya platformunda ‘muz yeme’ görüntülerini paylaşan 45 kişinin sınırdışı edileceğini bildirdi.
Sığınmacılar, işlemleri başlatılmak üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
Youtube’da 17 Ekim’de yayınlanan sokak röportajında, bir Türk vatandaşının Suriyeli gence “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz” demesi, sosyal medyada gündem olmuştu.
Bunun üzerine Türkiye’de yaşayan bazı yabancılar, muz yedikleri videoları paylaşmaya başlamıştı.
Videoların ‘provokasyon’ olarak değerlendirilmesi sonucu başlatılan soruşturmada onlarca kişi gözaltına alınmıştı.