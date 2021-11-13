Putin: Rusya’nın göçmen kriziyle hiçbir ilgisi yok

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Russia24’e röportaj veren Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Belarus sınırındaki göçmen kriziyle hiçbir ilgisi olmadığını, oradaki insanları Rus havayolu şirketlerinin taşımadığını söyledi.

Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel’in birbirleriyle görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Putin, “Bu görüşme umarım yakın zamanda gerçekleşir, bu çok önemli zira göçmenler öncelikli olarak Almanya’ya gitmeye çalışıyor” dedi.

Avrupa’daki göçmen krizinin askeri ve ekonomik iki nedeni olduğunu söyleyen Putin, bunları Ortadoğu’daki askeri operasyonlar ve AB’de refah seviyesinin yüksek olması şeklinde yorumladı.

Lukaşenko ile Rusya’dan Avrupa’ya gaz sevkiyatını durdurabilecekleri yönündeki açıklaması hakkında görüşeceğini de belirten Putin, karşılıklı anlaşmalarının ihlali olacak olsa da teorik anlamda bu yönde bir talimat verilebileceğini, ancak durumun bu seviyeye varmamasını umduğunu ekledi.

Putin, “Dürüst olmak gerekirse bunu ilk kez duydum. Son zamanlarda Aleksandr Grigoryeviç ile iki kez görüştüm, bana bundan hiç bahsetmedi, ima dahi etmedi. Ama galiba bunu yapabilir. Bunun iyi bir yanı olmasa da elbette bu konuyu kendisiyle görüşeceğim” dedi.

“ÇOCUKLAR İÇİN ÜZÜLÜYORUM”

Putin, “İnsani nitelikli meseleler söz konusu. Olanlara baktığımda öncelikle de çocuklar için üzülüyorum” dedi.

Rus lider Polonyalı güvenlik güçlerinin göçmenleri darp ettiğini, tepelerinde ateş ettiklerini, gece saatlerinde sirenlerin açılıp bulundukları yerlere ışık tutulduğunu ve buralarda hamileliğinin son aylarındaki kadınlar ve çocukların olduğunu ifade etti.

Putin, Lukaşenko’nun kendisine Belaruslu Belavia şirketinin de bu göçmenleri sınıra götürmediğini, uçuşların organizasyonundaki başlıca yerlerin AB sınırları içinde olduğunu belirtti.

Putin, “Charter seferleri talep ediliyor, giriş vizesiz. İnsanlar bilet almış ve uçuşlarını gerçekleştiriyor. Avrupa ülkelerinde bu insanların buralara getirilmesinde yer alan gruplar var. Başlıca bağlantı AB ülkelerinde” dedi.

Putin, AB’eki güvenlik güçleri ve özel servislerinin göçmenlerin taşınması konusu üzerinde çalışması çağrısı yaptı.

Putin’e göre, güvenlik güçlerinin Belarus da dahil olmak üzere göçmenlerin Avrupa’ya geçmek için kullanmak istediği ülke ile birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Putin, “Göçmenlerle ilgili bu krizlerin kaynağını unutmayalım. Bu sorunları başlatan Belarus mu? Hayır, bunlar Batı ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin kendilerinin neden olduğu sorunlar. Bu sorunlar hem siyasi hem askeri hem de ekonomik nitelikli” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’daki durum ve NATO’nun Karadeniz’deki tatbikatları hakkında konuşan Putin, “Gevşememize izin vermediklerini hissediyoruz, ancak bırakalım gevşemediğimizi de bilsinler” açıklamasını yaptı.

Lukaşenko’nun Belarus ve Rusya uçaklarının Polonya, Baltık ülkeleri ve Ukrayna ile olan sınırları gözlemleyeceği açıklamasıyla ilgili konuşan Putin, Moskova ve Minsk’in düzenli olarak tatbikat gerçekleştirdiğini, stratejik uçakların devriye güzergahları üzerinde düzenli olarak uçtuğunu belirtti.

Putin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların da endişe yarattığını ifade etti.

“KARADENİZ’DE STRATEJİK SİLAHLAR TAŞIYAN UÇAKLARIN KULLANILMASI RUSYA İÇİN BİR TEHDİT”

Putin, “Şu an ABD ve NATO’dan müttefikleri Karadeniz’de daha önce planlanmamış olan tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bunu vurgulamak istiyorum, planlanmış değiller. Üstelik bu tatbikatlarda oldukça güçlü bir donanma grubu değil, aynı zamanda stratejik uçaklar da kullanılıyor. Bu uçaklarda stratejik silahlar bulunuyor. Bu bizim için ciddi bir tehdit” dedi.

Putin, NATO’nun tatbikatına karşılık olarak Karadeniz’de kendilerinin de tatbikat gerçekleştirmelerinin amacına uygun olmayacağını, durumu tırmandırmaya gerek olmadığını ifade etti.

Putin bu sebeple Rusya ordusunun sadece bölgedeki uçak ve gemilere eşlik ettiğini ifade etti.

“UKRAYNA’NIN BAYRAKTAR İHA’SINI KULLANMASI KONUSUNDA BATI GEREKLİ TEPKİYİ VERMEDİ”

Putin ayrıca Ukrayna’nın Donbass’ta Minsk anlaşmalarına aykırı biçimde Bayraktar İHA’sını kullanması konusunda gerekli tepkinin gösterilmediğini ifade etti.

Putin, “Çatışma bölgesinde bu tür hava araçlarının kullanılması Minsk anlaşmaları ve sonrasındaki anlaşmalarda kesinlikle yasaklanıyor. Ancak buna kimse tepki dahi göstermiyor. Avrupa galiba bu konuda bir şeyler söyledi, ancak ABD genel olarak destekledi” dedi.

Putin, Kiev’in de açıkça bu uçağı kullandığını ve kullanmaya devam edeceğini söylediğini kaydetti