Politika

Mela Bextiyar: Kürdistan Bölgesi’ni göz bebeğimiz gibi korumalıyız

Zehirlendikten sonra tedavi için Almanya’ya giden Mela Bextiyar, yurda dönüşünde Kürdistan Bölgesi’yle ilgili mesajlar verdi.
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kürdistan Mela Bextiyar KYB

ERBİL (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Mela Bextiyar, tedavi gördüğü Almanya’dan Kürdistan Bölgesi’ne döndü.

Mela Bextiyar düzenlediği basın toplantısında, “Kürdistan Bölgesi’nin kaderini göz bebeğimiz gibi korumalıyız” dedi.

“Hiç kimse duruşumu değiştirmemi beklemesin” diyen Bextiyar, “Geçmiş yıllardaki gibi kalacağım” diye konuştu.

Mela Bextiyar, kendi partisinden kişilerce zehirlenmesiyle ilgili yarın saat 11.00’de Celal Talabani’nin mezarında bir basın açıklaması yapacağını kaydetti.

Bextiyar, “Yolsuzluğa karşı çıkmaya, itirazda bulunan insanlara destek olmayı sürdüreceğim. Çünkü halkın yüreği bunlar karşısında yaralandı. Her yanlışı açık bir şekilde eleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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