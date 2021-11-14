Suriye'de rejim güçlerine saldırı: 13 ölü

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DAİŞ, Mart 2019’da tüm kontrol alanlarını kaybedilmesinden bu yana, Humus ve Deyr ez-Zor vilayetleri arasında, Irak sınırına kadar uzanan Badiye (Suriye Çölü) bölgesine çekildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, DAİŞ’in Deyr ez-Zor’un batı kırsalındaki Masrab çölünde pusu kurması sonucu rejim güçlerine bağlı yerel bir gruptan 13 unsurun öldüğü, birçoğunun da yaralandığı ifade edildi.

SOHR Direktörü Rami Abdurrahman AFP’ye verdiği demeçte, “Ülkenin doğusunda rejim güçleri ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kontrol edilen bölgelerde son dönemde faaliyetleri artan DAİŞ’in düzenlediği saldırılar sonucu rejim güçleri ve müttefikleri arasındaki ölü sayısı yaklaşık beş aydır en yüksek seviyede” dedi.

Çöl, örgütün rejim güçlerine yönelik saldırılarının artmasıyla birlikte, zaman zaman rejim güçlerine destek amacıyla Rusya’nın hava saldırılarıyla noktalanan çatışmalara sahne oldu.

SOHR, 24 Mart 2019’dan bu yana DAİŞ tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve pusular sırasında 153 Suriyeli olmayan İran yanlısı unsura ek olarak, rejim güçleri ve onlara bağlı milislerden bin 593 kişinin öldüğünü belgeledi.

Ayrıca aynı dönemde düzenlenen karşı saldırılarda bin 81 DAİŞ mensubu öldürüldü.

Suriye, 2011 yılından bu yana yarım milyona yakın insanın ölümüne, altyapının büyük zarar görmesine ve milyonlarca insanın ülke içinde ve dışında yerinden edilmesine neden olan kanlı bir çatışmaya sahne oluyor.