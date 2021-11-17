Dalkurd’un hedefi Devler Ligi

DİYARBAKIR (K24)

İsveç 1’inci Ligi Kuzey Grubu’nda mücadele eden Dalkurd, ligin bitimine 1 hafta kala 61 puanla ikinci sırada önümüzdeki sezon Superettan Ligi’nde mücadele etmek için elemelere kaldı.

Dalkurd önümüzdeki haftalarda GAIS takımıyla 2 maç yapacak. Maçları kazanması durumunda önümüzdeki sezon Superettan Ligi’nde mücadele edecek.

K24’e konuşan Dalkurd Başkan Yardımcısı Welat Kılıçaslan, takımın yeni hedeflerini açıkladı.

Kılıçaslan, eleme maçlarını kazanması durumunda Dalkurd’un Superettan’dan sonra yeniden Allsvenskan Ligi’ne katılacağını, en büyük hedeflerinin ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek ifade etti:

“Dalkurd İsveç 1’inci Ligi Kuzey Grubu’nun bitimine 1 hafta kala puan farkıyla Superettan Ligi için eleme maçlarına çıkacak. Dalkurd, GAIS takımını yenebilir çünkü önceki yıllardaki Dalkurd o takımı yenmişti. Bundan dolayı umutluyum eğer ters bir durum olmasa yüzde 80 Dalkurd önümüzdeki sezon Superettan Ligi’nde olacaktır. Superettan’tan sonra hedefimiz İsveç’in en büyük ligi olan Allsvenskan’a yükselmek. Geçen yıl takım olarak önümüze bir hedef koyduk. 3 yıl içerisinde Allsvenskan’ta olmak. Eğer bir yıl geri kalırsak bile 5 yıl içerisinde Avrupa’ya yani Şampiyonlar Ligi’ne çıkmak. Elbette garantisi yok ama bu bizim en büyük hedefimiz.”

“HER BİR AİLEDE BİR KİŞİ DALKURD ÜYESİ OLSUN”

Önümüzdeki sezonlarda Dalkurd’un üye sayısını arttırmak istediklerini vurgulayan Kılıçaslan şunları söyledi:

“Dalkurd’un 4 bine yakın üyesi bulunuyor. Önümüzdeki sezonlarda bu rakamı 20 bin, 30 bine çıkarmayı düşünüyoruz. 50 milyon Kürt var, bunlardan 1 milyon kişinin Dalkurd’a üye olması hayal değildir. Eskiden Dalkurd’a üye olmak biraz zordu ama artık bu zorluk olmayacak. Site kuracağız ve herkes kendi evinde banka kartıyla bile Dalkurd’a üye olabilecek. Dalkurd’un en fazla üyesi İsveç’te bulunuyor. Bu üyeler renkleriyle sesiyle Dalkurd’un arkasında duruyorlar takımı destekliyorlar. Şimdi bir projemiz var. Bunu gerçekleştirebilirsek, Dalkurd için dünya genelinde sorumlu ambassador bulmayı amaçlıyoruz. Bu projeyle herkes yaşadığı ülkede veya bölgede hem sponsor hem yardım hem de üye kazandırmak için insanlarla iletişime geçecek. Dalkurd’u temsil edecek şekilde insanlarla görüşecek, toplantılar yapacak, sponsor bulmaya çalışacak. Hem Dalkurd güçlenecek hem bu kişiler kendisini Dalkurd ailesinden hissedecekler hem de ekonomik olarak onların da faydasına olacak. Her Kürt ailesinden bir kişi Dalkurd üyesi olsun istiyoruz. Çünkü Dalkurd bütün Kürtlerin takımıdır.”

DALKURD’UN EKONOMİK DURUMU

Geçen yıllarda Dalkurd’un yaşadığı ekonomi sıkıntılara değinen Kılıçaslan, kulübün şimdilik finansal bir sorunu bulunmadığını belirterek, “Dalkurd’un iki büyük sponsoru var. Biri Bazar Snabbgross, diğeri de Başkan Sarkat Junad Bey. Sarkat Bey her ay takımı 100-150 bin euroyla finanse ediyor. Yani diyebiliriz ki Bazar ve Sarkat Bey sayesinde Dalkurd’un ekonomik sorunu kalmadı. Tabi Dalkurd’un üyeleri de ekonomik yardımında bulunuyor. Üye sayısının fazla olması sponsor bulmada bize fazlaca yardımcı oluyor” dedi.

İSVEÇ YASALARINA GÖRE KÜRT TEMSİLİYETİ

İsveç yasalarına göre kurulan Dalkurd’un hem renkleri hem de ismiyle Kürtleri temsil ettiğini vurgulayan Kılıçaslan, “Dalkurd dahil İsveç’teki bütün takımlar İsveç yasalarına göre kurulmuşlardır. Biz de kendimizi İsveç’in diğer takımlarından ayrı görmüyoruz. Ama isim ve renklerden dolayı Dalkurd Kürtlerin takımı olarak biliniyor. Dalkurd hem renkleriyle hem de ismiyle Kürtleri temsil ediyor. Hatta İsveçliler isim ve renklerinden dolayı Dalkurd’a karşı herhangi bir düşmanlık yapmıyorlar karşı çıkmıyorlar. Onlar da Dalkurd’u İsveç takımı olarak görüyorlar. Takımda çok sayıda İsveçli oyuncu bulunuyor. İsveçliler de Dalkurd’un maçlarını izlemeye geliyorlar. Hatta takım kaptanımız bile İsveçlidir. Forma numarası 21’dir. 21 numarayı hem Diyarbakır plakasından hem de Newroz’dan dolayı kendisi seçti” diye konuştu.

KÜRT TAKIMLARIYLA GÖRÜŞME

Perşembe günü saat 13.00’te Amedspor’la bir görüşme gerçekleştireceklerini kaydeden Kılıçaslan, bölgedeki bütün Kürt takımlarıyla yardımlaşma içerisinde bulunmak istediklerini belirtti:

“Amedspor’la bir görüşme gerçekleştireceğiz. Diğer Kürt takımlarıyla da görüşmek istiyoruz. İlişkilerimiz, iletişimimiz, yardımlaşmamız bütün Kürt takımlarıyla olsun istiyoruz. Bizim Kürdistan Bölgesi’ndeki takımlarla da ilişkilerimiz var. Biz Kuzey Kürdistan’da da takıma bağlı kurumlar açmak istiyoruz. Buradaki Kürtler Dalkurd’u bir Avrupa takımı olarak görsünler, çocuklarını Dalkurd’a göndersinler. Kürt çocuklarının Dalkurd’da oynamalarını istiyoruz. Kürt çocuklarının, gençlerinin Avrupa takımlarında oynamaları için Dalkurd büyük bir şans. Buradaki Kürt takımlarıyla akademi çalışmalar yapabiliriz, gençlere oynama imkanı verebiliriz. Ve daha birçok projede birlikte çalışmalar yapabiliriz. Umut ediyorum onlar da bizi geri çevirmeyeceklerdir. Amedspor’un dışında amatör olmalarına rağmen Cizrespor, Urfaspor gibi takımların tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz, onlar bizden faydalanabilirler. Onlar da bizimle görüşmek isterlerse kapımız her zaman onlara açıktır.”

KÜRDİSTAN BÖLGESİ’YLE İLİŞKİLER

Dalkurd Başkan Yardımcısı Welat Kılıçaslan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle resmi ilişkiler kurmak istediklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dalkurd olarak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle resmi olarak ilişkilerimizin olmasını istiyoruz. Onların da Dalkurd’u kendi takımları olarak görmesini arzuluyoruz. Ama maalesef Kürdistan Bölgesi’yle henüz resmi bir görüşmemiz olmamıştır. Kürdistan’da Dalkurd’un bir akademi okulu var ama çok aktif değil, onu da aktif hale getirmek istiyoruz. Futbol akademilerin aktif hale getirilmesi çok fazla masraflıdır. Eğer Kürdistan Bölgesi Hükümeti bu imkânı bize verirse neden Duhok, Zaho, Süleymaniye ve Halepçe’de akademilerimiz olmasın? Bunun dışında Diyarbakır, Mardin, Cizre ve Urfa’da da akademilerimiz olabilir.”

“RAMAZAN KIZIL ONURSAL BAŞKANIMIZDIR”

Eski Başkan Ramazan Kızıl’la ilgili ise Kılıçaslan şunları söyledi:

“Ramazan Kızıl onursal başkanımızdır ve hiçbir zaman Dalkurd’dan uzak durmadı, kulüp de onu kendinden uzaklaştırmadı. Ramazan Kızıl şu an da Dalkurd’un toplantılarına katılıyor, takımın yönetiminde yer alıyor ve her zaman da devam edecektir. Dalkurd’da hiçbir zaman Ramazan Kızıl’ın önüne bir engel konulmadı ve böyle bir şey olmayacak da.”