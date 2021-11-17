Hükümet Sözcüsü’nden Belarus sınırındaki mültecilere ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan vatandaşların dönmeleri için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil yayınladığı yazılı açıklamada, hükümetin, Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan mültecilerden dönmek isteyenleri geri getirmeyi görevi olarak gördüğünü belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda bir grup Kürdistan Bölgesi vatandaşının maddi çıkar için kaçakçıların eline düştüğünü kaydeden Adil, bazı tarafların bu durumu Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin lekelemek için kullandığını ifade etti.

Tüm doğruların ortaya çıktığını ve yapılan propagandaların yalan olduğunun anlaşıldığını bildiren Adil, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin her türlü çabayı gösterdiğini ve Belarus sınırından dönmek isteyenleri geri getirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağını kaydetti.

Hükümetin, dönmek isteyen mültecilere her türlü kolaylığı sağlayıp onları karşılamayı görevi olarak gördüğünü belirten Adil, Belarus’tan dönmek isteyen Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının dönüşünde kolaylık sağlayan tüm taraflara da teşekkür etti.