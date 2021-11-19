Politika

Biden: Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot düşünüyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulamayı düşündüklerini söyledi.
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ABD Pekin Kış Olimpiyatları Çin Pekin Joe Biden Diplomatik boykot

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yapacakları ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yaptı.

Çin'in insan hakları ihlalleri uyguladığı gerekçesiyle bu ülkede düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacakları iddiasına ilişkin soru üzerine Biden, "Evet, bu yapmayı düşündüğümüz bir şey" ifadesini kullandı.

Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve 16 Kasım'da yayımladığı haberinde, Biden ya da ABD hükümet yetkililerinin Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını öne sürmüştü.

Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden'ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtmişti.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

 

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