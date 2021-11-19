Başbakan, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı ile bir araya geldi

MANAMA (K24)

Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ile bir araya geldi.

Başbakan ve Lovegrove başkanlığındaki İngiltere heyeti ikili ilişkileri ele aldı.

Başbakan Mesrur Barzani, 2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’ya gitti.

19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen forumda güvenlik ve savunma konularında bölge ve dünya sorunları ele alınacak.

Başbakan’ın ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin üst düzey yetkilileri ile toplantılar yapması bekleniyor.

Başbakan’a eşlik eden heyetin içinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi yer alıyor.