Sağlık

WHO’dan uyarı: Üç ayda 500 bin insan ölebilir

WHO, önlem alınmaması durumunda, Avrupa’da mart ayına kadar yaklaşık 500 bin kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.
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dünya Hans Kluge who Coronaviris uyarı Avrupa

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da acil önlem alınmazsa mart ayına kadar yaklaşık 500 bin kişinin yeni tip coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söyledi.

WHO’nun uyarısı kıtadaki bazı ülkelerin rekor düzeyde enfeksiyon oranları bildirdiği ve tam ya da kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları getirdiği dönemde geldi.

Avrupa’da salgının seyri konusunda ‘çok endişeli‘ olduğunu söyleyen Kluge, maske takma gibi önlemlerin acil olarak hayata geçirilmesinin vaka sayılarını azaltabileceğini dile getirdi.

Kluge BBC’ye yaptığı açıklamada, salgının yayılmasının nedenleri arasında kış mevsiminin gelmesini, yetersiz aşılanmayı ve daha bulaşıcı Delta varyantının bölgede hakim olmasını saydı ve ekledi: “Covid-19 bir kez daha bölgemizde bir numaralı ölüm nedeni haline geldi.”

Kluge, zorunlu aşı önlemlerinin ise ‘son çare‘ olarak görülmesi gerektiğini, ancak konuyla ilgili ‘yasal ve toplumsal bir tartışma‘ yapmanın ‘çok yerinde‘ olacağını söyledi.

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