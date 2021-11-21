Kürdistan Bölgesi’nde salgında son durum

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 896 Covid-19 testi yapılırken, 293 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 315 kişi sağlığına kavuşurken, 17 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 372 bin 125 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 358 bin 642 kişi sağlığına kavuşurken 6 bin 774 kişi yaşamını yitirdi.

358 bin 642 kişi ise iyileşerek hastanelerden taburcu oldu.